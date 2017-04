Hôpital Aristide Le Dantec : 1904 corps autopsiés entre 2013 et 2017

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2017 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

A l'hôpital Aristide Le Dantec, les médecins légistes ne chôment pas. En une journée, ils peuvent réaliser jusqu'à 7 autopsies, suivant la demande. Selon une enquête du quotidien Walfadjiri, ils réalisent en moyenne 400 autopsies par an. Et, courant année 2016, ils ont examiné au total 446 corps contre 439 en 2015, 407 en 2014 et 412 en 2013. Au Premier semestre de l'année en cours, ils ont autopsié pas moins de 200 corps.



Au total, ce sont prés 2000 autopsies qui ont été réalisées ces quatre dernières années par le "laboratoire anatomie cytologie pathologique", commandé par Mme Gisèle Wato Gaye selon une information du journal.



Les corps viennent de la capitale ( Dakar), des régions et même de la sous-région, notamment de l'Afrique centrale ( Gabon, Centrafrique etc.) et même de la Cour pénale internationale fait appel à l'expertise sénégalaise qui a d'ailleurs valu à Mme Gaye et à ses collaborateurs, des félicitations de la Cpi.



Les autopsies les plus célèbres pour ne pas citer celles qui ont fait l'actualité sont : le sapeur-pompier Cherif Ndao, le mannequin Maty Mbodj, Malick Bâ, Oumou Baldé, El Hadji Baba Touré dit Elimane, Ibrahima Mbow Fall...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook