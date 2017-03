Hôpital de Pikine : Les travailleurs menacent d’aller en grève

Les travailleurs de l’hôpital de Pikine, membres de la convention Sas-Sutsas, ont menacé de passer à la vitesse supérieure si l’Etat ne paie les 700 millions devant aider au bon fonctionnement de l’hôpital.



Sur les difficultés qui affectent l’hôpital de Pikine, Ibrahima Diaw, responsable du syndicat autonome de la santé (Sas) se veut exhaustif : « Nous avons demandé l’évaluation du système des 3 temps. Car ce système a rendu vieux l’ensemble du personnel avant l’âge de la retraite. Aujourd’hui? nous avons demandé à l’administration d’évaluer ce système.



La deuxième chose que nous déplorons, c’est le paIement discriminatoire des primes de rendement et de motivation. La troisième chose c’est la non prise en charge des prestataires au niveau du scanner, le quatrième point, ce sont les lenteurs dans les recrutements des prestataires.



Le cinquième, ce sont les factures impayées de la Couverture maladie universelle et du plan Sésame. La Cmu nous doit 700 millions alors que la subvention de l’hôpital est de 300 millions. Il y aussi des retraités qui sont toujours en service dans l’hôpital alors qu’ils devraient faire place à leurs frères ou enfants ».



Organisé en pôles et en services cliniques et médico- techniques, le CHN de Pikine est un établissement de santé d’intérêt collectif.



