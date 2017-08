Horizon sans frontière plaide la "clémence" pour Assane Diouf L’organisation Horizon sans frontière a vivement condamné le comportement de Assane Diouf, consistant à s’attaquer délibérément aux institutions de la République et des tierces personnes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2017 à 21:56 | | 0 commentaire(s)|

Pour autant Boubacar Sèye et ses camarades ne veulent que celui qui est désormais appelé « l’insulteur » publique soit brûlé.

Ils plaident de manière audible la clémence en sa faveur. Parce qu’ «il nous arrive des fois d’être stupide dans nos moments de faiblesse et de faire des choses qu’on regrette après ».

« Je crois que c’est le cas pour Assane Diouf quand il a foulé le sol du Sénégal hier et c’est pour cette raison qu’Horizon Sans Frontières en cette veille de fête demande le pardon du Président de la république et de tous ceux qui ont été victimes des insultes d’Assane Diouf», ont plaidé Boubacar Sèye et ses camarades.



Pour ces défenseurs des émigrés, « l’heure est au dialogue, à la concertation pour relever ensemble les défis majeurs qui attendent le Sénégal ». Et de recommander : « nous, Diaspora, devons manifester nos désaccords dans le respect des lois républicaines et faire du débat d’idées notre seule arme de combat !»



La rédaction de Leral.net



M. Sèye sera-t-il entendu ? Les prochaines heures ou jours nous édifieront.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook