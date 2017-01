Horreur à Sinthiou Malème: une balle échappée d’un pistolet tue une fillette de 3 ans

Les populations de Sinthiou Malème, localité située dans le département de Tambacounda, n’en reviennent toujours pas, après l’accident tragique par balle «perdue» qui a emporté une fillette de 3 ans.



Selon le quotidien l'’Observateur, les faits ont eu lieu le dimanche 15 janvier dernier. En effet, renseignent nos confrères, ce jour, vers 13 heures, alors que le calme régnait dans le domicile d’un boutiquier, un coup de feu attire toutes les attentions.



Une fillette, qui jouait avec un pistolet artisanal, a appuyé sur la gâchette. Il en sortit une balle qui s’est logée dans sa cuisse gauche et brisa ses os. Evacuée aux urgences, la victime n’a pu être sauvée et rendit l’âme quelques heures plus tard.



Cependant, un mal n’arrivant jamais seul, le père est aussi poursuivi pour détention d’arme à feu, sans autorisation administrative et non-assistance à personne en danger. Mamadou Lamarana Diallo, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est actuellement en détention après sa garde-à-vue.



Actusen.com