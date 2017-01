Horreur à Tivaouane: Un jeune garçon décapite sa grand-mère qu'il accuse de sorcellerie

Le drame est survenu dans l'après midi d'hier au quartier Ndoutt. A l'origine, raconte le quotidien L'Observateur, une appréhension gratuite que le meurtrier, un certain Ahmadou, ne cesse de brandir contre sa grand-mère. Le jeune qui ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales, taxait constamment cette dernière de sorcière cherchant mystiquement à attenter à sa vie. Pis, il précisait qu'il ne se laisserait pas faire et que lui, le cadet de la fratrie, lui réglerait son compte. Des menaces qu'il traduira en acte hier. Armé d'un armé d'un objet tranchant, Ahmadou s'est acharné sur la vielle dame et l'a étêté. Alerté par le voisinage, les limiers du Commissariat urbain de Tivaouane ont effectué une descente sur les lieux et arrêté l'assassin. La dépouille de la victime est déposée à la morgue.