Horreur à l'école Stella Mariste de Ouakam: Un enfant de 7 ans tombe d'un car scolaire et se fait écraser Un horrible accident a eu lieu, hier, aux environs de 13 heures, devant l’école Stella Mariste de Ouakam. Un garçon de 7 ans qui était dans un bus scolaire de transport d’élève est tombé sur la chaussée alors que le véhicule roulait. Malheureusement, un autre véhicule qui suivait le car, a écrasé le garçon.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2017 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Le véhicule a roulé sur le corps de l’enfant qui a été totalement écrabouillé. Une scène horrible qui a révulsé tous les témoins du drame. Ces derniers expliquent les boyaux du gamin étaient dehors et sa tête était complètement écrasée.



Les sapeurs-pompiers sont venus récupérer les restes du corps, tandis que les gendarmes faisaient le constat d’usage. Le chauffeur du bus a été arrêté et placé en garde-à-vue à la gendarmerie de Ouakam.



Source Vox Populi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook