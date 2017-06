Hôte d’honneur des journées Européennes du Développement, le Président Macky Sall attendu à Bruxelles

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juin 2017 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Hôte d’honneur des prochaines Journées Européennes du Développement (JED), les 7 et 8 juin 2017, à Tour & Taxis à Bruxelles, le président de la République Macky Sall est attendu en Belgique. Le mercredi 7 juin, il présidera le forum européen d’échanges sur les problématiques liées au développement qui a pour thème « Investir dans le développement » en présence de plusieurs milliers de participants et des intervenants de très haut niveau.



Le même jour, le président rencontrera en soirée la communauté sénégalaise à l’hôtel Le Plaza à Bruxelles. Le lendemain, jeudi 8 juin, le président Macky Sall présidera la cérémonie de commémoration à la mémoire des tirailleurs sénégalais à Chastre, entre 10 h et 11 heures.

Diplomate chevronné, Son Excellence Amadou Diop, ambassadeur du Sénégal en Belgique et au Luxembourg, n’a ménagé aucun effort pour la réussite de cette visite du président hautement significative dans la juridiction où la communauté sénégalaise demeure dynamique.

La présence du président de la République Macky Sall à Bruxelles, capitale de l'Europe, s’avère déterminante dans un contexte où les négociations relatives aux évolutions de la politique européenne de développement avec les pays ACP (post-Cotonou) sont en cours.



Des thèmes transversaux porteront sur les questions de genre, les opportunités à destination de la jeunesse et la place du secteur privé dans le monde du développement. Une attention particulière sera également accordée aux questions numériques.

Jamil Thiam, Bruxelles

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook