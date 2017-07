Hub régional de Diamniadio : 46 Milliards de F CFA pour la création d’un Parc de Technologies Numériques

D’après un document officiel consulté par Leral.net, le secteur du numérique a bénéficié d’un financement de 46 Milliards de F CFA pour la création d’un Parc de Technologies Numériques (PTN) à Diamniadio.



Ce PTN a l’ambition d’être un hub régional pour la promotion de l’innovation technologique, le développement de services numériques et la création d’emplois.



L’économie numérique occupe une place prépondérante dans le Plan Stratégique Sénégal Emergent (PSE). En effet, selon le PSE, l’économie numérique est un domaine transversal qui représente l’ensemble des activités de production, de distribution et de consommation des biens et services ayant trait aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de communication.



En effet, le poids de l’Internet dans le PIB sénégalais était en 2013, le plus fort de tout le continent africain, se rapprochant davantage de la moyenne des pays développés.



Massène DIOP Leral.net