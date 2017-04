Hué et insulté, Khouraïchi Thiam passe un sale quart d'heure à la mairie de Maka Kolibantang

La mairie de Maka Kolibatang a été une nouvelle fois, le théâtre de chaudes empoignades hier, entre conseillers "frondeurs" et loyalistes au maire Khouraïchi Thiam. Et le moins que l'on puisse , c'est que le pire a été évité de justesse, puisque les populations qui se sont invités à cet spectacle, ont voulu faire la fête à leur édile.



En effet, Khouraïchi Thiam a convoqué pour la quatrième fois cette réunion dont l'ordre du jour portait sur les débats d'orientation budgétaire, la délibération portant sur les lotissements et les divers. Cet ordre du jour a été rejeté par les conseillers municipaux frondeurs, au motif que le maire doit faire connaitre d'abord, le compte administratif de sa gestion 2014 et 2015.



Sur ce, il s'est installé un dialogue de sourds où des invectives devant le sous-préfet et son adjoint, qui supervisaient la rencontre. Dans ce tohu-bohu, le maire n'a pas eu d'autres choix que de suspendre la séance. Pour autant, il n'a pas calmé l'ardeur de ses détracteurs qui, aidés par les populations, l'ont hué et insulté. Extirpé de la salle par ses deux fils venus à sa rescousse, Khouraïchi Thiam est pourchassé jusque devant la porte de l'institution où il s'est engouffré dans son véhicule...



(Source: L'Observateur)

