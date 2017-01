Hugo Broos, coach du Cameroun: « j’ai ma stratégie pour battre le Sénégal » Si côté palmarès, le Cameroun est largement devant avec quatre titres continentaux et aucun pour le Sénégal, beaucoup d’observateurs désignent les hommes d’Aliou Cissé comme les favoris au vu de ce qu’ils ont montré sur le terrain pour avoir été la première équipe qualifiée pour les quarts de finale avec la meilleure attaque. Mais le sélectionneur camerounais soutient savoir la stratégie à mettre en oeuvre pour battre cette équipe sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2017 à 11:15

"Nous sommes très contents d’être qualifiés en quart de finale, c’était notre objectif, on l’a atteint. Voilà 7 ans que cela n’était plus arrivé. On va jouer contre une bonne équipe qui a beaucoup de qualités. En regardant cette équipe disputer ses matchs de poule, on ne souhaitait pas la rencontrer. Mais cela ne veut dire que nous ne croyons pas en nos chances. Nous avons aussi les qualités pour les battre. Pour le match contre le Sénégal, j’ai d’ailleurs mon idée sur la stratégie et l’équipe à mettre en place. J’ai 23 joueurs aptes à jouer et je dois mettre l’équipe à même de répondre à mes attentes. Mon objectif est de présenter la meilleure équipe qui peut gagner la rencontre. Le Cameroun aura en face une grande équipe du Sénégal et il doit être au meilleur de sa forme pour pouvoir passer. Nous avons notre chance face à cette équipe du Sénégal. Nous sommes montés en puissance depuis notre qualification en quart de finale. Apres ce premier objectif des quarts, le nouvel objectif est d’intégrer le carré d’as de la CAN 2017. Mon équipe m’a assuré, elle a été forte sur le plan mental contre le pays organisateur et a su faire face à la pression."



Source Le Quotidien

