Hugo Broos, sélectionneur Belge du Cameroun « l’équipe n’est pas encore à son meilleur niveau »

« C’est vrai que lorsque je suis arrivé au Cameroun, j’ai dû changer des joueurs âgés, qui n’étaient plus motivés par le sélection. J’ai pris des joueurs plus jeunes. On a fait du bon travail. L’équipe n’est pas encore à son meilleur niveau. Je suis content pour les joueurs. Ce n’est pas un groupe de footballeur, c’est un groupe d’amis. Prendre une revanche sur des journalistes, c’est le plus stupide qu’un coach puisse faire. Je ne demande qu’une chose, j’espère que la presse Camerounaise m’a compris : patience et correction. Je pense que notre relation est bien meilleure qu’il y a un an », a rappelé le sélectionneur Camerounais, Hugo Broos.





Pour le gardien de but du Cameroun, Fabrice Ondoa, « l’Egypte était dangereux mais seul le courage et la détermination, nous a rendu vainqueur. C’était un match difficile et compliqué.





« A un moment donnée, que ce soit moi ou l’équipe, on a ressenti de la fatigue car on a eu un jour de repos en moins, mais avec le courage et la rage du lion que nous avons démontré ce soir, c’est passé ! », a-t-il ajouté.





« On est très contents, on est très fiers du travail qu’on a accompli depuis notre stage de préparation. (Sur le fait d’avoir renversé le score) c’est la meilleure manière de gagner une finale. Je pense qu’en première mi-temps, on a reçu un coup derrière la tête. En 2ème mi-temps, on a eu des supers changements qui ont eu changé le match. Le groupe vivait bien, aujourd’hui c’est ça qui a fait notre force », c’est du moins la réaction de Clinton Njie, l’attaquant Camerounais en zone mixte, à la fin du match.





Thierno Malick Ndiaye