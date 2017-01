Hugo Broos, sélectionneur du Cameroun : ‘’nous n’avions pas les moyens de rivaliser dans le jeu’’

L’équipe du Cameroun qualifiée en demi-finale de la CAN 2017 aux tirs au but (5-4 et 0-0 après 120 minutes de jeu) aux dépens de celle du Sénégal n’avait pas les moyens de rivaliser dans le jeu, a analysé son entraîneur, Hugo Broos.



‘’ Nous avons bien regardé les matchs du Sénégal, c’est une équipe puissante, qui va très vite et qui est très bien sur les flancs ’’, a détaillé le technicien belge.



‘’ C’est pourquoi, nous avons décidé de jouer bas même si au cours de la rencontre, nous avons souvent joué trop bas et cela a failli nous coûter cher’ ’, a-t-il expliqué.



‘’ Nous avons éliminé une belle équipe du Sénégal aux tirs au but et vous savez à ce niveau, c’est de la loterie ’’, a ajouté le sélectionneur du Cameroun félicitant son gardien (Fabrice Ondoa) d’avoir sorti le grand jeu au cours de cette rencontre.



‘ ’Je suis surpris qu’il ne joue pas souvent en club et au cours de la rencontre, vous avez bien vu qu’il a été impérial en enrayant des occasions de but ’’, a dit le technicien belge à la fin de la rencontre.



Revenant sur le choix porté sur le gardien qui évolue désormais au FC Séville (Espagne), il a reconnu avoir hésité à le titulariser.



‘’ Mais après le match contre l’Afrique du sud (éliminatoires de la CAN 2017), il a démontré qu’on pouvait lui faire confiance et depuis lors, il s’est toujours montré à la hauteur’ ’, a-t-il par ailleurs ajouté.