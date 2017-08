Huis-clos avec les pro-Khalifa, Wade prépare la guerre avec Macky Sall et souffle sur les braises

C’est désormais clair ! Me Abdoulaye Wade, après un huis-clos avec les « lieutenants » de Khalifa Sall que sont, entre autres, Cheikh Guèye et Bamba Fall, repart au front. Et comme un chef de guerre qui a perdu des hommes au combat et qui veut se venger, Me Wade tente le tout pour recoller les morceaux et faire face au régime en place (…).



En effet, après un face-à- face qui a duré un tour d’horloge, Mes Amadou Sall et Madické Niang, Oumar Sarr (coalition gagnante-Wattu Senegaal) Bamba Fall et Cheikh Guèye (Taxawu Senegaal) et d’autres personnalités de l’opposition et de la société civile, tous « unis » pour la même cause, ont fait face à la presse.



Le pape du Sopi n’apparaît pas sur la photo de famille. Mais ses directives sont applicables au premier degré. Et le plan de guerre n’a pas été « révélé » à la presse. N’empêche, devant le domicile de Me Wade sis à Fann-Résidence, c’est Me Amadou Sall qui porte la parole de ce nouveau Front réuni autour d’un « idéal », disent-ils : celui de la défense de la « victoire » du Peuple souverain contre ce qu’il appelle, la «mascarade électorale » du 30 juillet.



"Autour du Président Wade, nous avons décidé d’entreprendre une réponse politique", dit-il. Mais le nouveau « front patriotique pour la défense des droits du peuple » ne va pas s’arrêter à apporter des réponses politiques au régime en place. Loin s’en faut.



Si on en croit Me Amadou Sall, "des négociations et des discussions les plus larges possibles vont, aussi, être entreprises avec toutes les franges de la population ; toutes les organisations pour que cette initiative puisse donner lieu à des réponses extrêmement positives et fermes".



« Cette initiative va s’élargir ; nous informerons de tout ce qui pourra en découler », promet-il avant de céder la place à Cheikh Guèye puis à Bamba Fall, qui s’est exprimé en langue locale. Aussi a affirmé Me Amadou Sall : « désormais les personnes membres de la coalition des partis politiques, mouvement qui ont participé à ces élections, parleront, dorénavant, d’une seule et même voix pour apporter une seule et même réponse a ce qui apparait véritablement, comme une atteinte à l’honneur et à la dignité du Peuple », a –t-il déclaré.



« Notre Peuple fera face et répondra », a-t-il conclu dans un discours martial approuvé par tous les leaders politiques de l’opposition présents à la rencontre.



