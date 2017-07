Hydraulique urbaine : les promesses de l’usine de traitement d’eau potable KMS3 et du projet d’unité de dessalement de l’eau de mer des Mamelles

Si la pénurie d’eau notée ces derniers jours à Dakar reste inquiétante, il faut dire que l’Etat est entré de prendre à bras le corps le problème de l’Hydraulique urbaine avec notamment l’usine de traitement d’eau potable KMS3 et du projet d’unité de dessalement de l’eau de mer des Mamelles qui ont vu leur budget déjà bouclés.



Le financement de l’usine de traitement d’eau potable KMS3 d’un coût 274,2 milliards de FCFA vient d’être bouclé. Il en est de même que le projet d’unité de dessalement de l’eau de mer des Mamelles intégrant un renouvellement de 460 km de conduites à Dakar pour 135 milliards de FCFA.



Ces deux projets vont contribuer à la mise à disponibilité d’un volume de 300.000 m3/j couvrant notamment les besoins de Dakar, Diamniadio et la petite côte jusqu’en 2035.



Toujours en matière d’hydraulique urbaine, les investissements ont donné lieu à un nouveau maillage du territoire et à une nouvelle carte de l’alimentation en eau potable dans les principaux centres urbains. Plus de 53 000 branchements sociaux ont été réalisés, 720 km d’extension de réseaux, et 255 km de renouvellement, en plus du programme d’urgence de réalisation de forages à Dakar (20 forages réalisés). Wait and see.



Massène DIOP Leral.net

