« IDRISSA SECK N'A PAS SU SE DEPARTIR DE SON LANGAGE MESQUIN» La sortie d’Idrissa Seck contre le chef de l’Etat ne laisse pas le réseau des enseignants républicains indifférent. Face à la presse hier, Youssou Touré et ses camarades en ont profité pour recadrer le président du conseil départemental de Thiès.



La campagne électorale bat déjà son plein. Dans la coalition Benno Bokk Yaakaar, le discours est quasi identique: le bilan de Macky Sall en cinq ans d’exercice du pouvoir. Du moins, selon les enseignants républicains qui ont fait face à la presse hier.



En effet, Lamine Ndiaye qui a porte-parole du jour notifie que « la pertinence de la démarche politique du président et le rythme de la réalisation des infrastructures et l’émergence éblouissent actuellement nos chers opposants qui, en panne de programmes alternatifs, s’enlisent dans l’insulte et l’invective ».



Pourtant, dit-il, « dans une république digne de ce nom, la campagne électorale devrait être un moment privilégié de l’observance des principes démocratiques, notamment le respect de la dignité de l’homme, condition essentielle de la pacification de ce moment crucial de la quête de l’expression de la volonté populaire. Malheureusement, certains leaders de l’opposition, à l’entame de cette campagne, semblent ignorer ces principes et font fi de nos valeurs morales, culturelles et sociales ».



Et à Lamine Ndiaye de citer nommément Idrissa Seck en arguant, dans lees colones de Libération, que «le président de Rewmi qui ambitionne de diriger un jour ce pays , n’a pas su se départir de son langage mesquin». Par rapport à l’emprisonnement de Khalifa Sall, Lamine Ndiaye de s’interroger : « En quoi sa présence réellement ou virtuelle gênerait-il le président Macky Sall ? Et par rapport à son insinuation, consistant à dire que si Khalifa Sall avait accepté des génuflexions, il ne serait pas embastillé, ne traduit en réalité que sa propre personnalité ».





