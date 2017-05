IDRISSA SECK SUR LE « MANKOO TAXAWU SENEGAAL » : « Nous sommes à un moment où, tout le monde doit s’oublier pour se mettre au service exclusif du peuple sénégalais » Idrissa Seck s’est exprimé sur la nouvelle coalition de l’opposition « Mankoo Taxawu Senegaal » qui regroupe 10 partis et mouvements politiques les plus significatifs de l’opposition sénégalaise dont le Pds, le Rew-mi, le Grand Parti, l’Aj/Pads… Accordant exceptionnellement une interview à nos confrères de la Rfm, le patron de Rew-mi a fait preuve d’engagement sans faille pour une victoire de l’opposition au soir du 30 juillet.



« On a pu réaliser ce résultat grâce à la capacité de dépassement de tous les leaders membres à qui je rends un vibrant hommage. Parce que tout le monde s’est rendu compte que le Sénégal traverse des moments extrêmement difficiles et dangereux pour son avenir où des menaces pèsent sur l’emploi de la jeunesse, le niveau de vie des Sénégalais, l’agriculture, l’éducation, la santé et l’ensemble de ces menace là sont renforcés par des menaces que nous constatons sur l’utilisation des ressources naturelles au service des populations. Donc nous sommes à un moment où, tout le monde doit s’oublier pour se mettre au service exclusif du peuple sénégalais » a d’emblée déclaré Idrissa Seck.



Concernant la question de la formule avec la quelle ils comptent aller aux législatives, Idrisssa Seck dira que : « Nous continuons à travailler sur cette question et j’ai bon espoir que nous arriverons à la meilleure formule possible et construire, en tout cas, les meilleures listes possibles pour assurer la victoire avec l’aide de Dieu.



À la question de savoir s’il serait tenté par la tête de liste du département de Thies, idrissa Seck dira « Je ne suis pas tenté pas quelque chose de particulier, je ne suis même pas tenté par un poste de député à l’Assemblée Nationale, mais je me mobiliserais entièrement et totalement là où ce sera plus le efficace et là où cela pourra rendre service pour garantir la victoire à cette liste. Bien évidemment, cela inclut Thies, comme d’autres leaders vont se déployer et se mobiliser sans réserve »



Et pour être plus claire, l’ancien Premier ministre note : « Je n’exclus pas d’être tête de liste à Thies. Je suis au service exclusif de la coalition qui elle même est au service exclusif du peuple sénégalais qu’il faut absolument libérer de l’emprise du régime actuel qui fait peser sur son avenir des menaces réels », a-t-il conclut.







Sidy Djimby NDAO (Jotay.net)

