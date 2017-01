IL BRÛLE SON FILS POUR LE PUNIR D'AVOIR EMBRASSÉ UNE FILLE

Dans la Drôme, un homme de 31 ans a infligé à son fils de 7 ans de graves brûlures lors de la première semaine des vacances de Noël, selon Le Dauphiné Libéré.



Au deuxième degré

Le père voulait le punir d’avoir embrassé la petite fille d’un couple d’amis, 7 ans également, sur la bouche. Ainsi a-t-il chauffé à blanc une petite cuillère avant de brûler, parfois au deuxième degré, son enfant au bout de plusieurs doigts de ses mains, mais aussi sur chacun de ses orteils et au bout de sa langue.



De retour chez sa maman, l’enfant, terrifié, a tenté de lui dissimuler ses blessures. Mais sa maman a fini par les découvrir et par conduire son fils à l’hôpital.



Jugé en comparution immédiate mardi devant le tribunal de Valence, l’homme a été condamné à 18 mois de prison dont 6 avec sursis, ainsi qu’à une obligation de soins, et au retrait de son autorité parentale. Il a été écroué.



source: estrepublicain