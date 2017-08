IN Memoriam : Quand Aliou Sow racontait son parcours et sa réussite dans le BTP Vidéo du 6 février 2016 montrant la consécration de la CSE (compagnie Sahélienne d'Entreprises) devenu leader du BTP au Sénégal et dans la sous-région. Monsieur Oumar Sow, Président du Directoire, prend les rennes de la CSE après 40 ans de gestion du père Mr Aliou SOW. (OUMAR SOW CSE REUSSITE CANAL +)

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2017 à 12:35



