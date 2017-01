Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici INFO M6 - Les braqueurs présumés de Kim Kardashian arrêtés Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2017 à 11:44 | | 0 commentaire(s)| Un peu plus de trois mois après l’un des plus retentissants braquages en France, l’enquête sur les vols de bijoux de la star américaine Kim Kardashian à Paris s’est brusquement accélérée.

Selon nos informations, la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne a procédé ce matin à une quinzaine d’interpellations en région parisienne (Val-de-Marne, Seine-et-Marne) mais aussi dans le Gard près de Nîmes.

Des perquisitions sont actuellement en cours au domicile des différents suspects qui ont été dans la foulée placés en garde à vue. Les policiers sont notamment chez un bijoutier rue de Bretagne, dans le IIIe arrondissement de Paris tandis qu’une perquisition à Vincennes vient de s’achever. Ce vaste coup de filet intervient après des semaines de surveillance et de vérifications de plusieurs pistes dans différents milieux de banditisme.



Des braqueurs chevronnés



Selon nos informations, ces hommes, tous âgés d’une quarantaine d’année, sont très défavorablement connus des services de police. Certains, issus des gens du voyage, ont déjà été impliqués dans des faits de braquages ou de vols avec agression. Les agresseurs de Kim Kardashian figureraient parmi ces personnes interpellées ainsi que des receleurs et des intermédiaires qui ont permis l’écoulement de la marchandise. Les liens entre les uns et les autres auraient été établis par un méticuleux travail de recoupements, d’écoutes et de travail de police technique et scientifique.



De l’ADN sur le bâillon de Kim Kardashian



Un élément déclencheur a ainsi permis d’arriver à cette piste des braqueurs chevronnés. Vers 3 h du matin dans la nuit du 2 au 3 octobre dernier, les enquêteurs prélèvent une empreinte génétique sur le ruban adhésif qui a servi à bâillonner Kim Kardashian. L’Américaine a été ligotée et séquestrée par ses ravisseurs. Selon nos informations, cet ADN correspondrait à un homme déjà connu par la police et donc fiché.



Les hommes de la vidéo ?



La BRB a donc patiemment passé au tamis l’entourage de cet homme. Elle a ainsi établi une liste de suspects, interpellés ce matin. Les enquêteurs disposent également des images d’une caméra de vidéosurveillance, placée près de l’hôtel particulier No Adress, dans lequel Kim Kardashian séjournait. Dans cette vidéo révélée par M6, on y voit trois hommes à vélos, vêtus de chasubles fluorescentes de sécurité, puis trois piétons converger vers le lieu de séjour de la star avant de faire le chemin inverse après le braquage. L’un à vélo semble porter un sac plastique au niveau de son guidon. Ces images de nuit pourraient être comparées aux suspects interpellés si du moins elles sont assez nettes.

La piste d’Anvers



Il semble peu probable que les enquêteurs découvrent lors de la perquisition la précieuse collection de Kim Kardashian. Celle-ci a déjà dû être écoulée. Un autre pan des investigations consiste à déterminer le parcours et la destination de ces diamants ainsi que le réseau de receleurs, d’intermédiaires et d’acheteur(s). Toujours selon nos informations, l’enquête s’orienterait vers la piste d’Anvers (Belgique), capitale du diamant, ville où les bijoux de la star de téléréalité auraient pu être acheminés avant d’être retravaillés pour trouver un éventuel acheteur.



Garde à vue de 96 heures



Une demande de coopération avec la Belgique pourrait être prochainement demandée aux autorités de ce pays. La garde à vue des quinze suspects devrait durer 96 heures. A l’issue de celle-ci, certains d’entre eux pourraient être mis en examen et placés en détention provisoire.



