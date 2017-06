INSOLITE : Une mère baigne et nourrit son fils adulte au biberon, pour célébrer son anniversaire

Un homme nigérian qui célébrait son anniversaire le 26 juin dernier, a surpris plus d’un avec ses photos Hilarantes.



Bojor Okongor, un utilisateur de Facebook, basé à Calabar au Nigeria, et travaillant pour la marine nigériane, a eu droit à un traitement spécial de la part de sa génitrice. En effet, à l’occasion de l’anniversaire de Bojor, sa mère s’est particulièrement distinguée. Elle a, pour le célébrer, choyé et pris soin de lui comme s’il était encore un nouveau-né. Le marin a été baigné par sa mère, et ensuite, nourri au biberon par cette dernière. Une scène assez hilarante. Qu’est-ce que l’on ne verra pas sur les réseaux sociaux de nos jours!!



Voir plus de photos ci-dessous….