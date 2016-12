INTERDICTION DU PORT DE CASQUETTE: Le directeur de la police, Oumar Mal, met en garde ses hommes Le directeur de la police, Oumar Mal, a adressé un message à ses hommes qui portent la casquette dans ses services. Selon lui, cet élément n’appartient pas aux attributs du corps qu’il dirige depuis maintenant 13 mois. Et des sanctions attendent tout contrevenant à cette mesure.



« La casquette ne fait pas partie de nos attributs, or dans certaines régions, certains policiers arborent la casquette avec l’inscription ‘Police’. C’est élément qui peut être arboré par n’importe quel sénégalais. Cela mène à la confusion, et pour éviter l’amalgame, je leur ai demandé de ne plus porter la casquette. Parce que ce n’est pas réglementaire », explique-t-il dans les colonnes de « L’Observateur »



