INVESTITURES À BBY: Le Rp mécontent révéle, «Macky a fait à Mamoune Niass des promesses jamais tenues» Décidèment, ces investitures ont battu tous les reccords en terme de frustrés. Au sein de la Coalition Benno Bokk Yakaar, le Rassemblement pour le peuple (Rp) de Mamoune Niass qui s’estime être trahis dans leur compagnonnage avec le chef de l’Etat, a fait une sortie pour tirer sur le Président de la République, que le petit-fils de Baye Niass et ses compagnons considérent comme le principal responsable de cette situation.



«Nous avons respecté tous les engagements que nous avions pris malgré le fait qu’on n’a rien gagné en retour. Ce n’est pas seulement par rapport à ces investitures que nous sommes déçus. En fait, depuis bientôt cinq ans, notre premier serviteur, à chaque entrevue avec le président de la République, ce dernier lui fait des promesses sur la situation politique du pays ainsi que sur notre partenariat qui, au finish ne seront jamais tenus, malheureusement», dénonce Hamada Niass, fils, de Serigne Mamoune Niass.



Une situation d’autant déplorable que le Rp croit dur comme fer que s’il était parti seul aux Législatives, il aurait obtenu plus de députés. «Surtout avec la situation politique qui prévaut actuellement à Kaolack… Nous avons hypothéqué nos chances. Toute la tendance actuelle montre que si nous avions notre propre liste, nous pouvions avoir plus de députés avec notre propre liste et faire de bons résultats», peste Serigne Hamada Niasse.



