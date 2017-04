IPRES: Macky Sall veut une pension de retraite minimum de 36.500 F Cfa

Les retraités peuvent afficher le sourire, en attendant la réalisation d’une nouvelle promesse de Macky Sall qui a instruit son gouvernement de revoir à la hausse les pensions de retraire, «pension minimum», quasiment égale au salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig).



«J’ai demandé au Premier ministre et au ministre du Travail de travailler, en relation avec le patronat et les syndicats de travailleurs, à l’instauration d’une pension minimum de retraite équivalant à 98% du salaire minimum interprofessionnel garanti», a déclaré Macky Sall, hier, à l’ouverture de la deuxième Conférence sociale axée sur la réforme des retraites. Mieux, le président de la République exige de son gouvernement, que cette mesure entre en vigueur dès 2018 et que la pension minimum soit égale à 36.500 F Cfa. Pour lui, la hausse des pensions de retraite est d’autant plus nécessaire qu’il ne faudrait plus que le départ à la retraite soit «un cauchemar».



C’est aussi, pour lui, une manière «d’adapter nos régimes de retraire aux standards internationaux». En outre, Macky Sall a instruit son gouvernement de «prendre toutes les dispositions juridiques et pratiques requises» pour assurer aux retraités allocataires de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal, une pension dès leur admission à la retraite.



Les Echos