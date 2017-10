IPRES : Payés vers les 15, 7, 18 19 du mois, les retraités se plaignent et interpellent Racine Sy

Avec leurs modiques pensions obtenues après plusieurs années de loyaux services, les retraités du Sénégal pointent du doigt accusateur l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) pour le retard remarqués dans la livraison des pensions 15, 7, 18 19, alors que les factures tombent vers le 5 et que l’Etat paie le 27 les fonctionnaires. Où est la solidarité sociale dans tout ça s’indignent certains retraités.



« C’est inadmissible et à dénoncer, on nous paie vers les 15, 7, 18 19, alors que toutes les factures de location, électricité, eaux et autres pointent dès le 5. L’IPRES qui a comme slogan « au cœur de la solidarité sociale » est l’une des structures les plus liquides du Sénégal et c’est juste un problème de manque de volonté et d’inorganisation. Déjà nos pensions ne représentent pas grand-chose et quand on nous les paie le 15, ça nous pose des problèmes, vraiment, ce n’est pas sérieux », nous révèle une source.



L'institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (I.P.RE.S.) est un organisme de droit privé placé sous la tutelle technique et financière de l'Etat.



Il dispose d'une réelle autonomie dans sa gestion et son organisation est régi par : la Loi 75-50 du 03 Avril 1975 relative aux Institutions de Prévoyance Sociale, le Décret d'application n° 75-455 du 24 Avril 1975 rendant obligatoire pour tous les employeurs et pour tous les travailleurs l'affiliation à un régime de retraite, modifié en ses Articles 11 et 21 par le Décret n° 76-17 du 9.01.1976, l'Arrêté n° 3043 du 9 mars 1978 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi qui confie à l'IPRES la responsabilité de la gestion du régime de retraite de base, institué par le Décret n° 75-455 susvisé et qui approuve les statuts et règlements intérieurs n° 1 et 2 de cette institution relatifs respectivement au régime général de retraite et au régime complémentaire de retraite des cadres.



Massène DIOP Leral.net

