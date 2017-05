IVe édition du Forum international de Dakar-Mankeur Ndiaye: "le terrorisme et l’extrémisme violent persistent, malgré les efforts"

Le ministre des Affaires étrangères a constaté ce jeudi, que les menaces du terrorisme et de l’extrême droite sont encore réelles dans le monde.



Mankeur Ndiaye qui présidait la cérémonie de lancement officiel de la 4e Edition du Forum International de Dakar pour la Paix et la Sécurité en Afrique a ainsi invité les Etats et les parties prenantes « à continuer le combat avec détermination » pour éradiquer ce fléau, note le Communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Le Forum de cette année qui s’inscrive dans la continuité des éditions précédentes, se tiendra les 13 et 14 novembre 2017, au Centre International de Conférence Abdou DIOUF de Diamniadio. Il portera sur le Thème : « Défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions intégrées ».



A cette occasion, les experts « mettront l’accent sur l’actualité de l’année 2017, les avancées réalisées par les grands acteurs africains et leurs partenaires internationaux, et sur des approches novatrices dont celles concernant les liens entre sécurité et développement durable », a expliqué Mankeur Ndiaye qui ajoute: « Nous avons, cette année, un contexte international qui promet des évolutions nouvelles aux Nations-Unies, à l’Union Africaine, ou encore à l’Union Européenne. L’examen des débats actuellement en cours sera au cœur des sujets abordés lors de cette quatrième édition du Forum ».



Se félicitant du soutien des Chefs d’Etat et de Gouvernement présents lors du dernier Sommet Afrique / France de Bamako, le ministre Mankeur Ndiaye a appelé à « une participation accrue à cette rencontre afin d’approfondir le dialogue stratégique entre les parties prenantes africaines et les partenaires internationaux, d’animer des réflexions pour une vision partagée des menaces sur le Continent, en plus d’étudier les réponses les plus appropriées et les plus intégrées pour faire face aux défis actuels ».





Landing DIEDHIOU, Leral.net

