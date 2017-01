Ibrahima Bakhoum(Analyste Politique): " Depuis sa perte du pouvoir en 2012, le Pds coule"

"L'actuel Pds n'est pas celui que nous avons connu avant et après 2000. Depuis qu'il a perdu le pouvoir en 2012, le parti coule. Après le départ de Wade, des contradictions qui étaient à l'intérieur du parti et ne s'exprimaient pas, ont commencé à émerger pour fustiger la gestion du Pds. Wade n'a plus le pouvoir et s'est éloigné de la base. Il y a eu une petite rébellion et le Pds a vu des figures de proue partir.



Mais d'autres sont restés et ont voulu faire le parti autrement. Mais ce n'était pas possible tant que Karim Wade est là. Me Abdoulaye Wade a préféré Oumar Sarr. Et certains sont partis; car ils ne voulaient pas être derrière le toujours gagnant. Quand Wade n'est plus là, alors que le Pds a été formaté à sa dimension et son charisme, ça va dans tous les sens.



Donc reformater le parti devient plus difficile. Karim tend à s'imposer, d'une manière ou d'une autre, comme leader du Pds. Mais, on tarde à le voir. Le pouvoir a compris cela et ouvert son dossier, qui est à 80% politique et 20% judiciaire. Et s'est arrangé pour l'éloigner. ce n'est pas la première fois que cela arrive.



Le Pds est comme noyé dans la coalition Manko Wattu Sénégal. Mais en termes de notoriété, le Parti démocratique sénégalais existe encore. L'avenir du parti est entre les mains des libéraux. Le Pds a toujours connu cette dynamique-là, avec des va- et-vient. Le parti peut donc revenir. Wade a fait des réalisations dont les Sénégalais se souviendront toujours."



L'Observateur