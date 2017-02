Ibrahima Hamidou Dème, magistrat: " Il faut un sursaut pour permettre à la justice de retrouver son lustre d'antan"

Sa démission suivie de la publication d'une lettre ouverte a adressée au président Macky Sall a entraîné un effet de séisme. Dans les places publiques et les salons dakarois, on ne parle que ça depuis hier. Mais, le juge Ibrahima Hamidou Dème, puisque c'est de lui qu'il s'agit, lui, reste persuadé qu'il n'a fait que dire tout haut ce que tout monde murmure tout bas.



"Tous les sénégalais constatent la manière dont la justice fonctionne. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est à parfaire...", fait-il remarquer dans le quotidien L'Observateur. Selon le substitut général de la Cour d'appel de Dakar, la justice sénégalaise a des compétences qu'on lui connaît, des ressources humaines qui sont remarquables.



Seulement, constate-t-il avec regret, l'on ne parvient pas à avoir une justice qui s'impose par son autorité, son impartialité. Le problème: le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, plus précisément dans la désignation des magistrats. "Nous sommes persuadés qu'il y a un problème dans la manière dont les magistrats sont choisis. Un manque de transparence dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature. C'est pourquoi nous l'avons assimilé à une crise qui est assez profonde et qui se répercute dans les décisions de justice rendues", a-t-il indiqué.



Aussi-t-il ajouté, "tous les acteurs de la justice regrettent la manière dont certains dossiers sont traités. Et pour nous , il faut un sursaut qui puisse permettre à la justice de retrouver son lustre d'antan". Le juge Dème qui dit prêter serment pour défendre la vérité, écarte toute idée de sanction pour ses propos.