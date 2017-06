Ibrahima Khalil Ndiaye, le coordonnateur communal de Ndoulo rejoint l'Apr

Ibrahima Khalil Ndiaye milite désormais dans l'Alliance pour la République (Apr). Après avoir rompu les amarres avec le Parti démocratique sénégalais (Pds), il ne s'est pas posé moult questions pour décider de son avenir politique, convaincu par le coordonnateur départemental de l'Apr à Diourbel, Dame Diop, le directeur du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (Fffpt).



Ibrahima Khalil Ndiaye a improvisé un meeting dans son fief pour expliquer les raisons qui l'ont poussé à tourner définitivement le dos à Me Abdoulaye Wade. "Je ne suis pas de ceux qui attendent d’être traité de paltoquet pour réagir. Au Pds, j'ai vécu beaucoup de choses, des bonnes et de mauvaises.



Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la haute trahison orchestrée par Khadim Guéye qui a juré devant moi, que je serai investi tête de liste de notre coalition. Et c'est compte tenu de cette promesse que j'ai refusé les propositions de Aida Mbodji pour diriger la liste de sa coalition", a expliqué Ibrahima Khalil Ndiaye.



Présidant le meeting, le coordonnateur départemental de l'Apr à Diourbel, Dame Diop, soutient que certains tentent de manipuler les populations de Ndoulo en s'appropriant les réalisations du Président Macky Sall dans la localité. "Tout le monde sait que les routes goudronnées et les infrastructures qui sont ici, ne peuvent pas être réalisées par un maire. Il faut que les gens arrêtent", a-t-il martelé.



L'As