Ibrahima Mbow, Bunti bi au Gouvernement : « Le Sénégal doit être votre seule priorité »

« Nous souhaitons bon vent à cette équipe-là. Seulement, on doit rappeler qu’il y a des exigences citoyennes. Nous attendons que le Sénégal avance. Nous avons des priorités, des chantiers importants. Il faudrait qu’on change la mentalité des Sénégalais. Chacun, là où il est, doit pouvoir servir le Sénégal. Car, le ministre de ne peut tout faire ; chaque citoyen a sa responsabilité », a dit le membre de l’Union citoyenne Bunt bi.



Pour lui, il faut passer à l’action. « Il faut qu’on se mette au travail ; nous faisons beaucoup trop de politique. Le temps des élections est fini ; il faut que ce soit des actes au grand bonheur des populations », a-t-il ajouté.



Auparavant, Ibrahima Mbow a vivement félicité et encouragé la nouvelle équipe avant de lui lancer un dernier conseil. « Commencez tôt et finissez tard. Que le Sénégal soit votre priorité mais surtout, rendez compte », a insisté Ibrahima Mbow.





La rédaction de Leral.net