Ibrahima Sène (PIT) :"Honte aux détracteurs de Bathily! Honte à la méchanceté gratuite!"

Non élection de Bathily à la Présidence de la Commission de l'UA: Il s'est trouvé dans le NET, des Sénégalais qui semblent s'en réjouir et même qui s'en prennent à sa personne et à la Diplomatie sénégalaise.



Je crois qu'il faut éviter, dans des circonstances pareilles, de faire des procès d'intention, ou de faire de la "politique politicienne". Bathily avait le soutien officiel des 15 pays de la CEDEAO, mais au au premier tour, il n' a eu que 10 voix, et au second tour , 8 voix!



Pourtant, Bathily était le Candidat de la CEDEAO, dont son pays! Si la CEDEAO n'avait pas endossé sa candidature, Bathily et le Sénégal y auraient renoncé.



Cette défaite n'est donc, ni le fait de Bathily, encore moins de la Diplomatie Sénégalaise. Ce comportement des Chefs d'Etat de la CEDEAO nous interpelle tous! La situation est donc sérieuse et en rire me semble d'une irresponsabilité inqualifiable.



Car, une question existentielle se pose à nous maintenant.: Comment réaliser notre rêve d'intégration sous-région avec un tel manque de loyauté au sein de nos Chefs d'Etat? Il nous faut nous, pan africanistes dans les Partis politiques, les syndicats et organisations de la Société civile, nous mobiliser pour interpeller la Présidente de la CEDEAO, et le Président de la Commission de cette Institution, pour édifier l'opinion africaine de notre sous -région.



Nous ne devons plus laisser nos Chefs d'Etat se jouer ainsi du destin de nos peuples. Honte aux détracteurs de Bathily! Honte à la méchanceté gratuite!



Source : Page Facebook Ibrahima Sène