Ibrahima Sène PIT : « Mankoo est dans la manipulation »

Ibrahima Sène membre du Pit a produit un article pour se prononcer sur le débat sur les élections à Dakar. « Je voudrais porter à la connaissance des dakarois que le recensement des votes de la commission départementale se passe très bien. Ceux qui contestent les tendances favorables à Bby ne font que du cinéma et de la mauvaise communication, ils ont en train de préparer l’opinion pour justifier leur défaite, mais c’est peine perdue », a écrit M. Sène.



Selon lui, les membres de Mankoo Taxawu Senegaal « ne brandissent pas de chiffre ou de pv pour motiver leurs augmentations, ils parlent dans l’air, et raconte du n’importe quoi ce n’est pas sérieux les dakarois ne méritent pas cette manipulation ». Et on en veut pour « preuve, leurs représentants ont dans la commission de recensement, et ne contestent aucun chiffre, les résultats qui sont dans leurs pv sont toujours conformes avec ceux de la Cena, du tribunal et des autres coalitions ».



Ibrahima Sène demande aux membres de MTS, d’être sérieux, d’arrêter ‘’d’insulter l’intelligence des Sénégalais’’. A en croire monsieur Sène, « la commission de Dakar n’a pas pu terminer dans les 48h son recensement à cause de la spécificité électorale. Là, où la plupart des départements qui composent le pays, compte moins de 200 bureaux, le département de Dakar à lui seul, dispose de 1147 bureaux, donc ça nécessite plus de temps que les autres.



L’essentiel est que le travail soit bien fait, bouclé de très belle manière, comme on l’a démarré, et que les résultats globaux soient remis à la commission nationale comme le stipule l’article L 86 du code électoral ».





Dakartimes