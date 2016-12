Ibrahimovic: ''Messi, c'est de la Playstation''

Zlatan Ibrahimovic a fait l'éloge de Lionel Messi, son ancien coéquipier à Barcelone. "Un talent unique", selon le géant suédois.



Il y a quelques jours, une fausse déclaration de Zlatan Ibrahimovic au sujet de Lionel Messi ("Si on me donnait le Ballon d'Or, j'irais directement l'apporter à Messi") avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. L'admiration du Suédois pour son ancien coéquipier à Barcelone est pourtant bien réelle, et ne date pas d'hier.



"Je pense que Messi est unique'', a ainsi rappelé Ibra" dans un entretien accordé à ESPN. ''Je sais pas si on verra un autre joueur faire ce qu'il fait, parce qu'il a son propre style. Devenir le même joueur que lui, je pense que c'est impossible. J'ai eu la chance de le voir chaque jour (à Barcelone), je l'ai déjà dit, c'est comme jouer à la Playstation. Vous lui donnez la balle, et il passe tous les adversaires. C'est ça, Messi."



L'ancien joueur du PSG a ensuite été invité à comparer le parcours de Messi avec le sien. "Nous sommes deux joueurs différents, nous n'avons pas le même style de jeu. Je suis celui qui a voyagé, et qui a conquis différents pays. Il est celui qui est resté dans un seul endroit où il a été extraordinaire. Ce qu'il a fait à Barcelone, il pourrait le faire partout ailleurs, parce qu'il adore le foot, il adore tellement le jeu qu'il n'aurait pas de mal à être performant n'importe où dans le monde. Mais il n'y a que le Barça qui peut profiter de son talent''.



