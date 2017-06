Ibson Littérapure: Voici le single extrait de son prochain album "L'Île-Lettrée"

Fondateur de la "LITTERAPURE", Ibson est un artiste-rappeur et slameur. Instruit et d'esprit créatif, il explique que sa "Littérapure" rectifie cette rature dans la litté-rature et purifie ce rap qui serait né dans la rue. Sur ce, il prépare son prochain album intitulé "L'Île-Lettrée".