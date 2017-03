Idrissa Diallo, leader de "Khalifa Président": « Macky sera responsable de tout ce qui arrivera à Khalifa »

Le maire de Dalifort estime que l’emprisonnement du maire de Dakar et de Bamba Fall est « une cabale politique organisée » par le pouvoir.



Face à la presse hier, et devant des jeunes du mouvement Khalifa Président qu’il dirige, Idrissa Diallo demande au Président Macky Sall, de justifier « ses 8 milliards ».



Le socialiste a également condamné « fermement » le fait que « le ministre Amadou Ba, qui a notre argent, se permette de faire de la politique ». Ce qu’il trouve dangereux pour un pays. M. Diallo d’ajouter : "Tous ces programmes de ce soi-disant Pse sont tombés à l’eau … La Cmu, le Pudc et autres ne valent rien du tout à part leurrer les populations .



Aujourd’hui, le président Sall sait pertinemment qu’il va perdre les prochaines élections.

S’il pense que le fait d’emprisonner ses adversaires va lui permettre de gagner les élections, il se trompe".



Idrissa Diallo a également indiqué que Khalifa Sall « n’est pas malade » et avertit que « tout ce qui lui arrivera, le chef de l’Etat sera le principal responsable ».



Sur la sortie de Serigne Bassirou Guèye, il dit : « C’est militant de l’Apr que j’ai vu et non un procureur de République ».

Le leader de Khalifa Président promet de « faire face, quel que soit le prix. Vous vous rendez compte, même des maires de l’Apr ont condamné la manière dont Khalifa a été traité ».



Le Quotidien