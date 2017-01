Idrissa Diallo, maire de Dalifort : «Tanor nous a trahis» Le placement sous mandat de dépôt de Bamba Fall et Cie continue de susciter des réactions au sein de la formation des Verts de Colobane.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Janvier 2017 à 13:22

Pour le maire de Dalifort, Idrissa Diallo, qui ne manque pas une occasion pour dézinguer le secrétaire-général du Parti Socialiste, c’est justement Tanor qui est derrière la crise qui mine leur formation politique en tentant de «rallier le parti de Macky Sall».



«Il ne s’occupe que de ses intérêts. Il veut sacrifier le parti. On cherche à mettre des responsables de parti en prison pour une vulgaire bagarre. C’est Tanor qui a porté plainte et c’est le moment de le mettre dehors, il a trahi le parti, il a oublié que ce sont des militants qui l’on porté à la tête de ce parti. Il nous a trahis», peste le maire de Dalifort proche de Khalifa Sall.

