Idrissa Gana Geuye, seul sénégalais dans le top 5 des Africains d’Europe

« GANA », le jeune sénégalais d’Everton est en train de devenir dans le vieux continent un de ces joueurs Africains sur lequel il va désormais falloir compter. Incontestable maître à jouer de son club, son efficacité et sa promptitude à se mêler au jeu offensif des « toffees » lui ont valu une place de choix dans le dispositif de Ronald Koeman. Ce dernier classement des joueurs Africains d'Europe prouve à suffisance que le jeune natif de Dakar est sur une bonne dynamique. Car au-delà de ses performances personnelles lors de la dernière CAN au Gabon, en club, il comptabilise 21 titularisations sur les 26 matches joués en championnat.

Dans ce même classement l’on retrouve sans surprise deux mastodontes du football Africain, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant du club Allemand de Dortmund. Avec ses 19 buts, il concourt pour le titre du meilleur buteur du championnat. Autre plébiscité, le Ghanéen André Ayew, pensionnaire du club Anglais de West Ham qui retrouve ses marques après une saison plus ou moins trouble avec son ancien club de Swansea. Chez les Hammers depuis l’été dernier, il occupe la neuvième place du classement.

Enfin pour compléter ce palmarès, deux joueurs relativement méconnus mais dont les prouesses en font de jeunes prodiges. D’abord le marocain Hakim Ziyech, sociétaire du club néerlandais d’Ajax compte neuf buts et neufs assists, ce qui en fait le jouer le plus décisif des Pays-Bas. Et puis Henry Onyekuru, a tout juste 19 ans, l’avant-centre de l’AS Eupen fait partie des joueurs Africains prometteurs de la Jupiter League. Monté en D1 l’été dernier, le jeune nigérian comptabilise déjà douze buts à son compteur.