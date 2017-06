Idrissa Gana Guèye : "J’attendais ce premier but depuis très longtemps"

Le milieu terrain des "Lions" du Sénégal, Idrissa Gana Guèye, a exprimé samedi toute sa satisfaction d’avoir marqué son premier but en sélection nationale, une performance qu’il attendait dit-il,"depuis longtemps".



"Je suis très content. J’attendais ce but depuis très longtemps", a-t-il dit en zone mixte après le match Sénégal/Guinée-Equatoriale, au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019.



Guèye a inscrit le troisième but des "Lions", qui ont remporté une large victoire, 3-0, devant le Nzalang Nacional, pour les éliminatoires de la prochaine CAN prévue au Cameroun.



"Depuis longtemps, j’ai eu des occasions, mais je n’ai pas eu l’opportunité d’en faire des buts. Je suis très content. Je remercie le bon Dieu et mes coéquipiers. L’importance, c’est la victoire", s’est réjoui milieu terrain d’Everton (élite anglaise) dans les colonnes de nos confrères.



L’ancien pensionnaire de Diambars (élite sénégalaise) a réalisé une belle performance à Dakar. En plus de son but, il a signé une passe décisive pour l’un des buts des "Lions".

