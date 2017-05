Idrissa Seck : « Je ne suis intéressé par un quelconque poste dans la coalition »

Idrissa Seck, invité de la RFM ce vendredi s’est prononcé sur la mise en place de la coalition de l’opposition, Mankoo Taxawu Sénégal.



«Je ne suis intéressé par un quelconque poste dans la coalition ou de député à l’Assemblée nationale, même pas être tête de liste», a déclaré le Président du parti Rewmi, Idrissa Seck, par ailleurs, Président du Conseil départemental de Thiès sur les ondes de la RFM.



Avant de poursuivre : «L’essentiel est que nous puissions remporter ces élections et mettre fin à la dictature rampante et au chômage des jeunes dans ce pays», a dit l’ancien maire de Thiès et d’ajouter qu’il va mettre « toute son énergie et sa personne pour la réussite de cette coalition ».





Igfm