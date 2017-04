Idrissa Seck: « Le président Macky Sall et son camp n’ont pas compris que le peuple sénégalais et africain n’accepte plus des dirigeants qui manipulent la justice »

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2017 à 18:29

Le Président Macky Sall et son camp n’ont pas compris que le peuple sénégalais et africain n’accepte plus des dirigeants qui manipulent la justice. C’est du moins ce qui ressort de la déclaration de l’ancien pensionnaire de Rebeuss, Idrissa Seck à la sortie de sa visite à Khalifa Sall à la Mac de Rebeuss.



La Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, où séjourne depuis plus d’un mois maintenant le maire de Dakar, est devenue par la force des choses, le nouveau point de ralliement de l’opposition. Ce lundi, deux anciens premiers ministres de la République y étaient pour rendre visite à Khalifa Sall. Abdoul Mbaye et Idrissa Seck puisque c'est d'eux qu’il s’agit, ont effectué individuellement le déplacement à Rebeuss pour s’enquérir de la situation du maire de Dakar.



En effet le président du Conseil départemental de Thiès a été reçu en seconde position par Khalifa Sall cet après-midi. A sa sortie, il a laissé entendre que "le Président Macky Sall et son camp n'ont rien appris et n’ont pas compris que le peuple sénégalais et le peuple africain n’accepte plus des dirigeants qui manipulent la justice, utilisent la corruption, l’achat de la consciences, l’embrigadement de certains organes de presse pour s’attaquer à des adversaires politiques ». A en croire le leader de Rewmi, ces méthodes sont dépassées et révolues, par conséquent dit-il, « les populations dans toutes leurs composantes resteront mobilisées pour mettre un terme à toutes ces dérives et à cette injustice flagrante qui maintient Khalifa Sall, Bamba Fall et les autres en prison comme des détenus politiques ".



Mais que peut-on retenir de ce qui s’est dit entre Khalifa Sall et Idrissa Seck ? L’ancien pensionnaire de Rebeuss nous confie ces mots: « je lui ai réitéré mes conseils puisque je l’ai précédé dans cette position de victime de complot politique d’Etat. Je lui ai conseillé d’accélérer le sport, de beaucoup lire et je l'ai trouvé dans une excellente forme ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net

