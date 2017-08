Idrissa Seck : "Macky Sall a créé deux types de Sénégalais : un citoyen APR et un citoyen non APR" Après l'interdiction de visite à Khalifa Sall à la Maison de correction de Reubeuss, Idrissa Seck a apporté des précisons et a tiré sur les "dérives" du régime de Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2017

Idrissa Seck tire sur le régime de Macky Sall



Par : http://laviesenegalaise.com/ Avec Rfm

