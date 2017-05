Idrissa Seck : « Par manque de bilan, le président Macky Sall s’est attaqué à Khalifa Sall et à Karim Wade»

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Mai 2017

"A l'heure du bilan le président Macky Sall n'aura pas de quoi à défendre devant les Sénégalais". C'est du moins la conviction du président de Rewmi Idrissa qui a expliqué que c'est "par manque de bilan, le président Macky Sall s’est attaqué à Khalifa Sall et à Karim Wade pour voiler son incompétence".



L’ancien maire de Thiès qui a clôt la liste des orateurs des leaders de la coalition Manko Taxawu Senegaal lors de leur rassemblement de ce vendredi au Boulevard Général De Gaulle n’a pas manqué de saluer l’implication personnelle de l’ancien président Abdoulaye Wade pour le projet de ladite coalition.



A en croire Idrissa Seck, « cette forte mobilisation des populations impose à tout leader de Manko Taxawu Senegaal de rester uni pour le respect la volonté populaire. Nous devons faire abstractions de nos ambitions pour faire partir Macky Sall... Il n'a pas de bilan, c'est la raison pour laquelle, il s'est attaqué à Karim Wade et Khalifa Sall. Le Sénégal ne sera pas détruit par Macky Sall qui manipule la Justice mais aussi par nous si nous le laissons faire. Et, nous leaders, sommes déterminés à offrir au Sénégal la clé du changement", déclare Idrissa Seck.





Landing DIEDHIOU, Leral.net

