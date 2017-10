Idrissa Seck à Talla Sylla : “inadmissible de discuter avec un traître” Ses départs notés dans le parti “Rewmi” ne plaisent pas, alors pas du tout, à Idrissa Seck, le Président. Surtout, les retrouvailles annoncées entre certains Maires “rewmistes” et Talla Sylla, actuel édile de Thiès.



Selon plusieurs proches de Idy, ces derniers sont, actuellement, en France dans le cadre d’une rencontre entre Maires francophones. Et, c’est là-bas qu’ils sont en train de poursuivre les négociations.



Les initiateurs desdites retrouvailles sont les Maires, Lamine Diallo (Thiès-Nord), Pape Bassirou Diop (Thiès-Est) et Alioune Sow (Thiès-Ouest).



Ce vendredi, dans les colonnes de L’Observateur, le Président du Conseil départemental de Thiès soutient qu’il est «inadmissible et répugnant de discuter avec un traître», dit-il, en faisant allusion à Talla Sylla. Pour l’ancien Premier ministre sous Me Wade, tout ceci n’est qu’un complot monté contre sa personne.



Dans le passé, notamment, en 2014, lors des élections locales, Talla Sylla était son Directeur de campagne. Avant que ce dernier, on ne sait pas par quelle magie, ne décide de se dresser contre l’homme qui lui a permis d’entendre, ne serait-ce qu’une fois, le titre de maire de Thiès.



