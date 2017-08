Idrissa Seck appelle l'opposition à l'unité, des responsables de son parti lui tournent le dos

Une unité de l’opposition, une nécessité ! C’est la conviction du président du parti Rewmi, Idrissa Seck qui, hier, a lancé un appel dans ce sens à travers un entretien accordé à la RFM.



«Ce que j’ai envie de dire aux opposants est que l’unité est nécessaire. Nous devons tous travailler pour faire face à un pouvoir personnel, didactorial, qui veut imposer sa volonté, qui n’est pas au service du pays, mais au service de ses intérêts exclusivement personnels. C’est cela la responsabilité premières de tous les leaders de l’opposition : travailler à l’unité », a plaidé l’ancien Premier ministre.



Un appel qui semble tomber dans l’oreille d’un sourd, au sein de son parti, tout au moins. Selon le quotiien l'EnQuête, car au moment même où Mara Seck a lancé son appel, son parti enregistre des défections à Thiès.



En effet, des militants de Rewmi ont décidé de lui tourner le dos au profit de Siré Dia, le nouveau patron de l’Apr. Parmi les « transhumants » figurent les conseillers Awa Niass, Mame Birame Kane, Seynabou Lô et Mame Barack Lô. Ces néo-apériste se disent déçus du parti Rewmi et affirment avoir confiance en Siré Dia et placent beaucoup d’espoir en leur nouveau compagnonnage.