Idrissa Seck au mausolée d'Al Maktoum : " quand elle me portait, ma mère a vu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy en rêve, qui lui montrait sa résidence au Paradis"

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2017

Le Président du parti Rewmi fait partie des personnalités qui ont fait le déplacement ce samedi, à Tivaouane pour présenter leurs condoléances suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Idrissa Seck s'est aussi rendu au mausolée du vénéré Khalife où il a laissé échapper quelques confidences.



"Un flot de souvenirs, aussi beaux les uns que les autres face à l'immensité de l'enseignement dont il m'a régulièrement imbibé, au point que chez moi, sa présence et son absence se confondent", dira-t-il. L'ancien Premier ministre rappelle que sa mère , Fatou Diop Assane, avait souhaité qu'il porte le nom de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum.



"Ce que ma mère m'a raconté, c'est quand elle me portait, elle a vu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy en rêve, qui lui montrait sa résidence au Paradis et lui expliquait les noms des fleurs qui composaient le jardin. Donc, je suppose avoir visité cette résidence avant de venir au monde", note Idrissa Seck.



Fatou Diop Assane, mère d'Idrissa Seck, qui portait le voile, était un disciple de Serigne Cheikh Amed Tidiane Sy Al Maktoum et Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine.



( Source: L'Obs)

