Idrissa Seck cogne Macky Sall à Thiès : "Sa gestion folklorique, vicieuse et familiale, est porteuse d’inquiétude et de désespoir" Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 08:49 | | 2 commentaire(s)|



A Thiès hier, pour le lancement de la caravane de « 1500 jeunes volontaires » de la coalition « Manko Taxawu Senegaal », Idrissa Seck n’a pas ménagé le Président Mcky Sall et son régime. Avec sa verve habituelle, le patron du Rewmi, affirme que « la gestion folklorique, vicieuse de l’actuel régime est porteuse d’inquiétude et de désespoir ».



S’adressant aux jeunes, Idrissa Seck déclare : « Vous devez prendre consciences que dans moins de 4 ans, le Sénégal rejoindra le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz. Cela signifie que le Sénégal qui sera vôtre, sera complément différent du Sénégal que vos parents ont vécu. Il faudra vous choisir une nouvelle majorité à l’Assemblée nationale pour assurer la préparation du pays en direction de cet avenir radieux. Vous disposerez de ressources suffisantes pour doter d’infrastructures de qualité dont des infrastructures ferroviaires modernes connectant le Sénégal au reste de l’Afrique via le Mali. Aujourd’hui, pour moins de 50 milliards de FCfa, il est possible d’avoir des locomotives et de réaménager le chemin de fer pour lui rendre son lustre d’antan ».



Selon lui toujours, le régime de Macky Sall n’a aucune vision pour porter cette perspectives et n’en bandoulière que le rêve de Diamniadio. «Aucune des villes côtières ayant des dispositions pour devenir des villes pétrolières n’est préparée à cet effet. Ainsi ni Cayar, ni Ziguinchor ne voit émerger une infrastructure de ce genre. Cela montre que le régime actuel manque de vision et que la vie de Macky Sall s’arrête à Diamniadio. Il appartient à cette de montrer sa détermination pour installer à l’Assemblée nationale des leaders vertueux à l’image de Cheikh Bamba Dièye, Moussa Tine et tant d’autres ». Idrissa Seck était accompagné entre autres leaders, Moussa Tine, Cheikh Bamba Dieye, Déthie Fall… C’est c’une marée humaine qui l’accompagné dans sa procession, rapporte L’As.

