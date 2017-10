Idrissa Seck crache du feu sur Talla Sylla : «C’est répugnant et inadmissible de discuter avec un traître »

Idrissa Seck, le Président du parti Rewmi ne veut plus en entendre parler du maire Talla Sylla ni le voir en peinture. Et pour preuve, il désapprouve vigoureusement les maires de son parti des communes d’arrondissements de Thiès qui auraient initié des retrouvailles avec celui-ci à Paris pour s’entretenir sur les des lotissements en vue.



«C’est inadmissible et répugnant de discuter avec Talla Sylla. Celui qui m’a trahi », tonne Idrissa Seck. Selon « L’Obs » qui livre l’info ce vendredi, le leader du Rewmi condamne énergiquement le comportement de ses lieutenants qui ont pris l’initiative de renouer le fil du dialogue avec un « traître Sylla juste pour des intérêts crypto-personnels ». D’ailleurs, Idrissa Seck attend de rencontrer les maires de Rewmi en voyage en France pour leur remonter les bretelles.



Les relations entre Idrissa Seck et Talla Sylla se sont dégradées après que le président du Rewmi a permis à l’ex -leader de Jëf-Jël de devenir pour la première fois maire. Depuis plus trois ans, les deux anciens alliés ont engagé un "mortal kombat" par presse interposée.

