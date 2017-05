Idrissa Seck prêt à être tête de liste à Thiès

Par rapport à la suite à donner à la coalition, notamment le format pour les investitures, l’ancien maire de Thiès assure qu’ils continuent à travailler au sein de la coalition et dit qu’il a bon espoir qu’ils arriveront à trouver la bonne formule pour le peuple sénégalais et voit en cette liste une alternative claire afin d’imposer la cohabitation à Macky Sall.



« Quelques idées ont été déjà mises sur la place comme demander aux leaders qui ont de fiefs connus, d’aller stimuler la mobilisation de leur militants au niveau départemental et construire les meilleures listes possibles pour assurer la victoire », renseigne Idrissa Seck.



Pour son compte, l’ancien maire de Thiès est prêt à diriger la liste départementale de la zone. Même si l’ancien Premier ministre dit ne pas être tenté par un poste de député, il assure qu’il va se mobiliser pour la victoire de la liste de Mankoo Taxawu Senegaal à Thiès. De ce fait, il n’exclut pas d'être tête de liste dans le département de Thiès si on lui en fait la proposition.



