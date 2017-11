Idrissa Seck savonne les maires Rewmistes

La rencontre à Paris entre Talla Sylla et les différents maires Rewmistes de Thiès en l'occurrence Pape Bassirou Diop (Thiès-Est), Lamine Diallo (Thiès-Nord) et Alioune Sow (Thiès-Ouest) continue de susciter des interrogations. Malgré les explications de Talla Sylla et les mises au point de Lamine Diallo et Alioune Sow, certains caciques de Rewmi gardent toujours leur posture de dénonciation.



Cette ligne dure semble être aussi celle adoptée par leur mentor. En effet, selon nos informations, Idrissa Seck a reçu les trois maires après la cérémonie d'inauguration du poste de santé de Sam Ndiaye, pour les savonner et réaffirmer sa désapprobation.



D'ailleurs, après ce face-à-face avec Idrissa Seck, les trois maires ont brillé par leur absence dans l'après-midi à l'inauguration du poste de santé de Cité Lamy où ils se sont tous fait représenter.