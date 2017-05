Idrissa Seck veut récupérer Thierno Alassane Sall, l'ex ministre de l'énergie de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2017 à 08:15 | | 0 commentaire(s)|

iGFM – (Dakar) Le parti d’Idrissa Seck a ouvert ses portes à Thierno Alassane Sall, démis de ses fonctions de ministre de l’Énergie. En marge d’une cérémonie de remise de dons aux femmes, Alioune Sow, maire de Thiès-ouest a lancé un appel à l’ancien ministre et responsable Apr dans la région.

« Thierno Alassane est un homme de principe. Et je crois qu’il n’y a aucun complexe par rapport au motif de son renvoi pour qu’il baisse la tête. C’est un thiessois de pure souche. Cela me rappelle Wade et Idrissa. Wade ne voulait pas de quelqu’un qui lui dise la vérité. Il a chassé Idrissa. Aujourd’hui, Thierno Alassane Sall vit le même sort. Tous les thiessois doivent se mobiliser et le réconforter à continuer davantage sur son chemin », dit-il.

Pour le maire de Rewmi, il n’est pas fréquent de voir une autorité de la République claquer la porte au Sénégal. « Certains parlent de renvoi, mais nous prenons en compte la démission. Même s’il est renvoyé, c’est par opposition à des principes. Puisqu’il est devant quelqu’un (Macky Sall) qui a une nature de dictateur, il n’a qu’à prendre la porte. S’il continue son chemin dans l’Apr, bon vent, mais s’il ne s’y sent plus à l’aise, nous lui ouvrons les portes de notre parti. Parce que Thierno n’est pas n’importe qui. Il faut le reconnaître ».

L’OBSERVATEUR



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook