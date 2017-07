Idy gagne la commune et perd le département

Talonné de près par la coalition Benno bokk yaakaar, Idrissa Seck confirme sa suprématie dans la commune de Thiès.



Les premières tendances qui se dégagent des urnes au niveau de la commune de Thiès Ouest sont favorables à la tête de liste de la coalition Manko taxawu senegaal, Idrissa Seck, qui raflera littéralement la mise au niveau du centre Malick Kairé Diaw où il a voté, mais également celui de Therno Alassane Sall, l’école élémentaire Aly Ba.





Idem dans les communes de Thiès Est et Thiès Nord où l’ancien maire a gagné tous les grands centres de vote, mais avec un léger écart au profit de la coalition Bby. Laquelle coalition a remporté la bataille dans le département de Thiès où elle a gagné toutes les 12 communes.



Une coalition qui sera suivie par la coalition gagnante/wattu Senegaal qui sort troisième, suivi de très près par le Parti de l’unité et du rassemblement (Pur).



